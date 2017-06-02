Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

Newsvo публикует подробные результаты опроса пассажиров общественного транспорта в областной столице, которые провели организаторы проекта «Дни архитектуры в Вологде».

Опрос показал, что подавляющее большинство (около 80%) вологжан регулярно пользуются общественным транспортом - ежедневно, по рабочим дням или несколько раз в неделю.

Только у 1 человека из 100 нет претензий к вологодскому общественному транспорту. Главной проблемой (две из трёх самых частых жалоб) для вологжан является нерегулярная работа автобусов и троллейбусов: долгое ожидание (этим недовольны 71%) и отсутствие рейсов в позднее вечернее время (43%). На втором месте - неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств (55%). 39% выделили в качестве одной из главных проблем битком набитый салон, а ещё 28% - другие некомфортные условия в салоне. Cтоимость поездки отметили 35%.

Интервал движения

Пассажиры хотят добираться на 10-20 минут быстрее, чем сейчас. Поездка на общественном транспорте, включая ожидание и прогулку до и от остановки, по мнению респондентов, не должна занимать более 30 (40,6%)-40 (23,5%) минут. Довольно много и тех, кто хотел бы тратить на дорогу не более 20 мин (15,6%). Тех, кто хотел бы проводить в транспорте более 40 мин, почти нет, однако около 13,4% отмечают, что будут тратить столько, сколько будет нужно, выбора у них нет.

Сейчас двум третям опрошенных требуется от получаса до часа, чтобы добраться до места назначения. Поездка более 1 часа - редкость (13,3%), равно как и менее 20 мин (5,4%). Больше других тратят на дорогу жители Прилук, Лосты и 6 микрорайона - треть опрошенных в этих районах добираются до пунктов назначения более часа.

Большинство вологжан считают для себя приемлемым ожидание общественного транспорта в течение не более 5 (19,7%) -10 мин (62,0%). Ждать более 20 мин желающих практически нет. Сейчас в Вологде из 38 маршрутов всего 7 с интервалом меньше 10 минут, ни одного с интервалом до 5 минут. Большинство маршрутов (24 линии) предполагает транспортный сервис с интервалом 11-20 минут.

Как мы писали ранее, у многих автобусов интервал движения доходит до 30-40 минут, есть и такие, где он составляет от 89 до 169 минут.

Как показал специальный вопрос, сокращение времени ожидания общественного транспорта для большинства предпочтительнее в сравнении с поездкой без пересадки, но с долгим ожиданием. При условии, что пересадка бесплатная, 62 % выберут минимальное (до 10 мин) время ожидания.

В вечернее время большинству вологжан общественный транспорт нужен до 23:00 (28,9%) или 0:00 (31,0%). Перевозчики при этом заканчивают свою работу в 21-22 часа. После 11 вечера работает всего 4 маршрута, обслуживаемые ПАТП-1. После 22 часов на общественном транспорте не попасть в Заречье, 6 микрорайон, Прилуки и Лосту.

ПАЗы - непопулярны

Большинство вологжан предпочитают автобусы большой вместимости типа «Олимп» и «ЛИАЗ» (81,1% респондентов при возможности выбора не более 2 ответов), троллейбус выбрали 33,9%, автобусы типа ПАЗ - 29,7%, маршрутки класса “Газель” - в аутсайдерах, их предпочитают лишь 5,9% респондентов.

Пожелания вологжан о комфортабельном автобусе или троллейбусе бесхитростны - большинство было бы довольно “просто чистым” транспортом. Wi-fi - последнее, что нужно вологжанам в транспорте.

Самый популярный ответ о будущем троллейбуса - развивать троллейбусное движение (36,1%), ещё 20,4% считают, что троллейбус необходимо сохранять. Только 19,4% согласны с тем, что троллейбус следует ликвидировать, это самый непопулярный ответ. 24% затруднились ответить на этот вопрос.

Проблемы общественного транспорта

В вопросе про недостатки общественного транспорта 26,2% в число 4 главных проблем включили отсутствие на остановках расписания маршрутов.

Практически каждый третий ответивший пользуется мобильными приложениями навигаторами (такими как Яндекс-транспорт). Пользователей современных технологий больше среди молодых (до 30 лет) - 48,4%, чем среди тех, кому за 50 лет (11,7%).

Почти 70% опрошенных считают цену проезда в Вологде высокой или очень высокой. 31,7% готовы к увеличению стоимости проезда, если общественный транспорт будет более комфортным, 42,9% готовы платить больше, если на автобусах и троллейбусах будет можно добираться быстрее, чем на автомобиле, 42% не готовы платить больше ни при каких условиях.

В списке городских маршрутов есть как минимум 10 с низкой популярностью и дублированием другими линиями. Самый популярный маршрут - автобус №48, им пользуются 10% пассажиров. Следующие по востребованности маршруты – автобусы 16, 19, 6, 40, 1, троллейбус 4. Наименее значимые маршруты - 18, 11/13, 25, 29, 49, 35, 30, 32, 17, 23, 36, 12, 14. Причина низкой востребованности некоторых из них - работа в районах с малым пассажиропотоком, либо долгое время ожидания и дублирование другими линиями.