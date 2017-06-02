В Череповце будут судить сутенеров, организовывавших выезды проституток к клиентам

Житель Череповца предстанет перед судом за организацию занятий проституцией. Он и два водителя доставляли девушек по адресам «заказов» и получали прибыль с каждого из них.

Нелегальную схему заработка череповчанин придумал в конце 2016 года. Распечатав визитки об оказании девушками из агентства «Афродита» услуг сексуального характера, он распространял их в помещениях саун, а также передавал клиентам «лично в руки».

- Кроме того, подсудимый Н. разместил в сети Интернет объявление о наборе на работу девушек от 18 лет и старше, зарегистрировал на посторонних лиц сим-карты, по номерам которых можно было заказать соответствующий досуг, и подыскал водителей С. и В., доставлявших девушек по адресам заказов, - сообщает сайт областного суда.

При этом водители были в курсе преступной деятельности и получали процент от прибыли. Работа сутенеров была прекращена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенными сотрудниками правоохранительных органов.