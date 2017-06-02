Пьяный житель Вытегры забрался в чужую машину, чтобы комфортно допить спиртное

В Вытегре полицейские раскрыли кражу строительных инструментов и документов из салона отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К правоохранителям обратился житель районного центра и рассказал, что кто-то разбил передние стекла его автомобиля и забрал из салона документы и строительные инструменты. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в краже, им оказался 29-летний местный житель.

- В беседе с оперативниками мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в тот вечер он выпил спиртного и отправился гулять по городу. На одной из улиц заметил отечественный автомобиль и решил забраться в него, чтобы в комфортных условиях допить бутылку спиртного напитка. Разбив передние стекла подручными средствами, он проник внутрь и сел на водительское сидение, - сообщает УМВД.

Когда пришло время уходить, мужчина забрал с собой документы и несколько инструментов. По дороге домой он выбросил похищенное имущество. Полицеские нашли украденное и вернули законному владельцу.

В ходе расследования также выяснилась причастность пьяного мужчины к совершению другой кражи: из открытого салона иномарки он забрал водительское удостоверение. Спустя некоторое время житель Вытегры пожалел о содеянном и решил вернуть владельцу похищенное, прикрепив документ к дворникам лобового стекла автомобиля потерпевшего. В беседе со стражами порядка подозреваемый не смог дать внятного объяснения своим действиям.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение официальных документов».