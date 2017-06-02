Пьяный житель Вытегры забрался в чужую машину, чтобы комфортно допить спиртное

02.06.2017 [Происшествия]

В Вытегре полицейские раскрыли кражу строительных инструментов и документов из салона отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К правоохранителям обратился житель районного центра и рассказал, что кто-то разбил передние стекла его автомобиля и забрал из салона документы и строительные инструменты. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в краже, им оказался 29-летний местный житель.

- В беседе с оперативниками мужчина сознался в содеянном и рассказал, что в тот вечер он выпил спиртного и отправился гулять по городу. На одной из улиц заметил отечественный автомобиль и решил забраться в него, чтобы в комфортных условиях допить бутылку спиртного напитка. Разбив передние стекла подручными средствами, он проник внутрь и сел на водительское сидение, - сообщает УМВД.

Когда пришло время уходить, мужчина забрал с собой документы и несколько инструментов. По дороге домой он выбросил похищенное имущество. Полицеские нашли украденное и вернули законному владельцу.

В ходе расследования также выяснилась причастность пьяного мужчины к совершению другой кражи: из открытого салона иномарки он забрал водительское удостоверение. Спустя некоторое время житель Вытегры пожалел о содеянном и решил вернуть владельцу похищенное, прикрепив документ к дворникам лобового стекла автомобиля потерпевшего. В беседе со стражами порядка подозреваемый не смог дать внятного объяснения своим действиям.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение официальных документов».

Тэги: пьянство, кража
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Единороссы Алексей Коновалов и Павел Васев стали самыми богатыми депутатами Вологодской гордумы за 2016 год
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
01.06.2017 [Общество]

Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться

3275
0
01.06.2017 [Общество]

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления

8951
2
01.06.2017 [Общество]

В начальной школе села имени Бабушкина не хватает мест

839
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На улице Конева в Вологде построят площадку для отдыха детей и молодежи
В Вытегорском районе водитель «Шкоды» во время обгона врезался в «Ладу Гранта»
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В Череповце будут судить сутенеров, организовывавших выезды проституток к клиентам
Пьяный житель Вытегры забрался в чужую машину, чтобы комфортно допить спиртное
Футбольный клуб «Череповец» обыграл ярославский «Шинник М»
В Вологде начали работать 16 площадок проекта «Город детства»
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

271
0
02.06.2017 [БлогоVO]

А помните мою историю с Ростелекомом?

134
0
02.06.2017 [Обзор Прессы]

ДОХОДное дело врачей

610
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика