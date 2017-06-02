Футбольный клуб «Череповец» обыграл ярославский «Шинник М»

Футбольный клуб «Череповец» 31 мая в Первенстве МФФ «Золотое кольцо» был сильнее ярославской команды «Шинник М». Это была уже третья встреча между командами за последние десять дней. Две предыдущие прошли в розыгрыше Кубка, победу в них также одержали череповчане.



Последний матч завершился со счетом 3:1. Все мячи были забиты в первом тайме. Дублем отметился Антон Балашов и ещё один мяч забил Герман Фельк. Один гол, после розыгрыша штрафного, перед самым перерывом гости сумели отыграть.



Игры четвертого тура начнутся 7 июня.

