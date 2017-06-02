В Вологде начали работать 16 площадок проекта «Город детства»

В Вологде накануне стартовал новый сезон «Города детства»: свою работу начали 16 площадок проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще 14 площадок откроются в течение каникул, когда завершат свою работу школьные лагеря дневного пребывания. В настоящий момент все площадки обеспечены инвентарем и готовы принять детей.

«Город детства» будет работать с 11 до 14 часов с понедельника по пятницу. На площадках с ребятами будут заниматься педагоги и вожатые. Со слов организаторов проекта, каждая неделя в «Городе детства» будет тематической. Наработки прошлых лет дополнят новинки: конкурсы и флешмобы, посвященные юбилею Вологды и Году экологии.

Страница проекта "Город детства" ВКонтакте.