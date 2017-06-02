В Вологде начали работать 16 площадок проекта «Город детства»

02.06.2017 [Общество]

В Вологде накануне стартовал новый сезон «Города детства»: свою работу начали 16 площадок проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще 14 площадок откроются в течение каникул, когда завершат свою работу школьные лагеря дневного пребывания. В настоящий момент все площадки обеспечены инвентарем и готовы принять детей.

«Город детства» будет работать с 11 до 14 часов с понедельника по пятницу. На площадках с ребятами будут заниматься педагоги и вожатые. Со слов организаторов проекта, каждая неделя в «Городе детства» будет тематической. Наработки прошлых лет дополнят новинки: конкурсы и флешмобы, посвященные юбилею Вологды и Году экологии.

Страница проекта "Город детства" ВКонтакте.

Тэги: город детства
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Единороссы Алексей Коновалов и Павел Васев стали самыми богатыми депутатами Вологодской гордумы за 2016 год
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
Первый заместитель губернатора Антон Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

274
0
02.06.2017 [Общество]

Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление

1975
1
02.06.2017 [Обзор Прессы]

ДОХОДное дело врачей

612
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На улице Конева в Вологде построят площадку для отдыха детей и молодежи
В Вытегорском районе водитель «Шкоды» во время обгона врезался в «Ладу Гранта»
Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде
В Череповце будут судить сутенеров, организовывавших выезды проституток к клиентам
Пьяный житель Вытегры забрался в чужую машину, чтобы комфортно допить спиртное
Футбольный клуб «Череповец» обыграл ярославский «Шинник М»
В Вологде начали работать 16 площадок проекта «Город детства»
 
02.06.2017 [Общество]

Только у одного человека из 100 нет претензий к общественному транспорту в Вологде

274
0
02.06.2017 [БлогоVO]

А помните мою историю с Ростелекомом?

138
0
02.06.2017 [Обзор Прессы]

ДОХОДное дело врачей

612
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика