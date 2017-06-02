В Череповце арестовали эксгибициониста, который обнажился перед двумя маленькими девочками

46-летний череповчанин арестован по подозрению в посягательстве на половую неприкосновенность двух малолетних девочек.

По версии следствия, 18 мая этого года во дворе жилого дома в Череповце подозреваемый неприлично обнажился перед двумя малолетними девочками 11 и 9 лет.

- Как выяснилось, мужчина имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, за которое отбыл наказание в местах лишения свободы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются, ведется следствие.