«Кока-Кола» будет закупать ягоды для производства соков в Вологодской области

02.06.2017 [Экономика]

Соки «Rich», «Добрый», «Моя Семья» и многие другие будут производиться с использованием ягод, выращенных в Вологодской области. Соответствующий протокол о намерениях подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор компании «Coca-Cola HBC Eurasia» Стефанос Вафеидис. Документ предполагает сотрудничество сторон по целому ряду направлений, среди которых развитие волонтерского движения, вопросы поставок сырья и развития туризма, сообщает пресс-служба губернатора.

- Ваша компания является мировым лидером по производству безалкогольных напитков. Подписанный сегодня протокол открывает для нас новое окно возможностей по поставкам сырья из Вологодской области. Очень рад, что наши производители уже поставляют вам дикорастущие ягоды для производства популярных соков, и я уверен, что у нас огромные перспективы по увеличению объемов поставок, - отметил губернатор.

В своем ответном слове Стефанос Вафеидис подтвердил, что компания «Кока-Кола» заинтересована в развитии сотрудничества с сельскохозяйственным сектором Вологодской области в части закупок  плодово-ягодного сырья.

- Не менее важно для нас и расширение взаимодействия в социальной сфере. Я говорю о проектах по охране окружающей среды и развитию спорта. Надеюсь, что сегодняшняя встреча станет началом новой вехи нашего сотрудничество, которое мы будем только расширять и углублять, - добавил Стефанос Вафеидис.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы совместного продвижения бренда «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Речь идет о знаменитом проекте компании «Кока-Кола» «Рождественский караван», в рекламе которого сейчас активно используется образ Санта Клауса.

Тэги: кока-кола, соки
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