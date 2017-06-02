Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление

Житель Вологды отсудил у кулинарии «Золотого ключика» компенсацию морального вреда за пищевое отравление котлетами, купленными в супермаркете. На днях региональное управление Роспотребнадзора подтвердило нарушения в этом заведении.

Инцидент произошел в июне прошлого года, о нем мужчина подробно написал в интернете.

- Приехала скорая вставила нам словесных и повезла в инфекционную больницу, результат сальмонеллез, ребенка забрали в реанимацию, мне воткнули капельницу, так как я хоть и шатаясь, все же дошел до палаты. Меня откачали быстро, 2 капельницы мне хватило, ребенок пришел в себя лишь через 2 дня, - пишет вологжанин.

После обращения в Роспотребнадзор в магазине прошли проверки ведомства, которые показали нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В итоге был подан иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного кулинарией «Золотого ключика» вологжанину и его дочке.

Как сообщило 31 мая региональное управление Роспотребнадзора, в Вологде отравились несколько человек, попробовавших продукцию этой кулинарии:

- После употребления пищи, купленной в ООО «Кулинария», произошло отравление нескольких человек, в том числе К.Г. и его несовершеннолетней дочери К.К., в результате чего их госпитализировали в Вологодскую областную инфекционную больницу с подозрением на острое пищевое отравление.

Оценив представленные сторонами доказательства, в январе 2017 года суд пришел к выводу о том, что ООО «Кулинария» (ред. - именно от лица этой организации «Золотой ключик» отвечал в суде) оказаны услуги, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, что причинило вред здоровью истцов, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

- Итог: Судья признала вину Золотого Ключика в лице ООО «Кулинария» и постановила выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. мне и 50 тыс. моей дочке плюс штраф в размере 50% от присужденной суммы 35 тыс., это намного меньше, чем я запросил 100 и 150 тыс., и на 10 тыс. больше чем предлагал Золотой Ключик, ну еще штраф, - написал об этом вологжанин.

Апелляция, поданная в областной суд, оставила решение городского суда в силе: ООО «Кулинария» обязали выплатить моральный ущерб в вышеуказанных объемах.