Вологжанин отсудил у кулинарии «Золотого ключика» ущерб за пищевое отравление
Житель Вологды отсудил у кулинарии «Золотого ключика» компенсацию морального вреда за пищевое отравление котлетами, купленными в супермаркете. На днях региональное управление Роспотребнадзора подтвердило нарушения в этом заведении.
Инцидент произошел в июне прошлого года, о нем мужчина подробно написал в интернете.
- Приехала скорая вставила нам словесных и повезла в инфекционную больницу, результат сальмонеллез, ребенка забрали в реанимацию, мне воткнули капельницу, так как я хоть и шатаясь, все же дошел до палаты. Меня откачали быстро, 2 капельницы мне хватило, ребенок пришел в себя лишь через 2 дня, - пишет вологжанин.
После обращения в Роспотребнадзор в магазине прошли проверки ведомства, которые показали нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В итоге был подан иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причиненного кулинарией «Золотого ключика» вологжанину и его дочке.
Как сообщило 31 мая региональное управление Роспотребнадзора, в Вологде отравились несколько человек, попробовавших продукцию этой кулинарии:
- После употребления пищи, купленной в ООО «Кулинария», произошло отравление нескольких человек, в том числе К.Г. и его несовершеннолетней дочери К.К., в результате чего их госпитализировали в Вологодскую областную инфекционную больницу с подозрением на острое пищевое отравление.
Оценив представленные сторонами доказательства, в январе 2017 года суд пришел к выводу о том, что ООО «Кулинария» (ред. - именно от лица этой организации «Золотой ключик» отвечал в суде) оказаны услуги, не соответствующие требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, что причинило вред здоровью истцов, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.
- Итог: Судья признала вину Золотого Ключика в лице ООО «Кулинария» и постановила выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. мне и 50 тыс. моей дочке плюс штраф в размере 50% от присужденной суммы 35 тыс., это намного меньше, чем я запросил 100 и 150 тыс., и на 10 тыс. больше чем предлагал Золотой Ключик, ну еще штраф, - написал об этом вологжанин.
Апелляция, поданная в областной суд, оставила решение городского суда в силе: ООО «Кулинария» обязали выплатить моральный ущерб в вышеуказанных объемах.
- Теперь взыскать деньги с них стало не просто, счета пустые, уставной капитал 10000, на счетах в банках наскребли 6737 рублей 35 копеек, приставы у нас работают долго и не факт что что-то найдут. И это организация которая реализует товары в час, на сумму выигранного иска. Но у меня возникли вопросы по ответчику, в супермаркете выдали чек ООО "Супермаркет Золотой Ключик", жалобу в роспотребнадзор я писал на него же, претензию писал тоже в адрес супермаркета, но на суде выяснилось, что роспотребнадзор подал иск в мою пользу к ООО "Кулинария". Ее же и проверял по внеочередному донесению из городской инфекционной больницы из-за наплыва пострадавших. В общем, штрафы в бюджет выплатила ООО "Кулинария" в суде отвечала тоже она. У меня складывается ощущение что меня обманули (это если культурно), подставив прокладку между мной и супермаркетом, - резюмировал пострадавший.