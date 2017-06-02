В Череповецком районе вынесли приговор экс-начальнице отделения почтовой связи, забиравшей себе выручку

В Череповецком районе суд вынес приговор бывшей начальнице одного из отделений почтовой связи, которую обвиняли в краже денег учреждения.

Следствием и судом установлено, что с августа по ноябрь 2016 года женщина, используя своё служебное положение, не внесла в кассу отделения почтовой связи деньги, вырученные от реализации населению товара. «Почте России» тем самым был причинен материальный вред на общую сумму 26,6 тыс. рублей. Эти деньги подсудимая уже вернула.