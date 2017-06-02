Фабрику по пошиву спецодежды откроют на базе «Вологодского текстиля»

02.06.2017 [Экономика]

Современную фабрику по пошиву спецодежды откроют в Вологде на базе предприятия «Вологодский текстиль». Соответствующее соглашение накануне в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор ГК «Восток-сервис» Сергей Ширяев.

Документ предполагает, что численность работников нового предприятия составит около 150 человек, а запустят новое производство осенью 2017 года. Инвестором проекта выступает ГК «Восток-сервис» - крупнейший в России и Европе разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для сотен корпоративных клиентов, в числе которых такие промышленные гиганты, как ПАО «Северсталь» и ПАО «ФосАгро».

По словам генерального директора «Восток-сервис», компания давно представлена на вологодском рынке, а местный филиал является одним из наиболее успешных.

- Все последние годы мы развиваем нашу компанию и активно отвечаем на любые инициативы по локализации производства. В вашем регионе для нас удачно сошлось несколько факторов: развитие крупной компании по производству сырья, наличие рабочей силы и, конечно, наличие крупных клиентов, - рассказал Сергей Ширяев.

Предприятие в Вологде станет двенадцатым швейным производством ГК «Восток-сервис». Инвестор заверил, что новая фабрика станет совершенной с точки зрения инноваций и оборудования. Технологический процесс будет выстроен с учетом перспектив на дельнейшее расширение производства и открытие новых рабочих мест.

- При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ мы создадим на Вологодчине крупнейший текстильный кластер. Сегодня на полях форума я уже обсуждал эту тему с представителями руководства Минпромторга и Минэкономразвития, а также представителями консорциума инвесторов. Все они поддерживают эту идею, поэтому у нас очень хорошие перспективы», - убежден Олег Кувшинников.

Тэги: Вологодский текстиль
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Единороссы Алексей Коновалов и Павел Васев стали самыми богатыми депутатами Вологодской гордумы за 2016 год
Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево
01.06.2017 [Общество]

Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться

2414
0
31.05.2017 [Общество]

Вологодская область потратит почти миллиард рублей на ремонт 31 километра дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг»

1465
0
01.06.2017 [Общество]

В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления

7548
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе вынесли приговор экс-начальнице отделения почтовой связи, забиравшей себе выручку
Фабрику по пошиву спецодежды откроют на базе «Вологодского текстиля»
В Тарногском районе грузовик насмерть сбил пешехода
Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться
В Вожегодском районе из-за неисправной печи сгорел четырехквартирный жилой дом
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки
В Вологде пройдут викторины, посвященные русскому языку
 
30.05.2017 [Общество]

За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?

1789
0
02.06.2017 [БлогоVO]

Онего 

13
0
02.06.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие учителя могут отказаться от участия в ЕГЭ

63
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика