Фабрику по пошиву спецодежды откроют на базе «Вологодского текстиля»

Современную фабрику по пошиву спецодежды откроют в Вологде на базе предприятия «Вологодский текстиль». Соответствующее соглашение накануне в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор ГК «Восток-сервис» Сергей Ширяев.

Документ предполагает, что численность работников нового предприятия составит около 150 человек, а запустят новое производство осенью 2017 года. Инвестором проекта выступает ГК «Восток-сервис» - крупнейший в России и Европе разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для сотен корпоративных клиентов, в числе которых такие промышленные гиганты, как ПАО «Северсталь» и ПАО «ФосАгро».

По словам генерального директора «Восток-сервис», компания давно представлена на вологодском рынке, а местный филиал является одним из наиболее успешных.

- Все последние годы мы развиваем нашу компанию и активно отвечаем на любые инициативы по локализации производства. В вашем регионе для нас удачно сошлось несколько факторов: развитие крупной компании по производству сырья, наличие рабочей силы и, конечно, наличие крупных клиентов, - рассказал Сергей Ширяев.

Предприятие в Вологде станет двенадцатым швейным производством ГК «Восток-сервис». Инвестор заверил, что новая фабрика станет совершенной с точки зрения инноваций и оборудования. Технологический процесс будет выстроен с учетом перспектив на дельнейшее расширение производства и открытие новых рабочих мест.