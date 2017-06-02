В Тарногском районе грузовик насмерть сбил пешехода

02.06.2017 [Происшествия]

В Тарногском районе груженный досками ГАЗ сбил пешехода. Трагедия произошла накануне около трех часов дня на 86 км автодороги Костылево-Тарнога, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Водитель грузовика ГАЗ-53 сбил 37-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть дороги перед близко едущим транспортным средством. В результате пешеход получил смертельную травму.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД
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