В Тарногском районе грузовик насмерть сбил пешехода
02.06.2017 [Происшествия]
В Тарногском районе груженный досками ГАЗ сбил пешехода. Трагедия произошла накануне около трех часов дня на 86 км автодороги Костылево-Тарнога, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Водитель грузовика ГАЗ-53 сбил 37-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть дороги перед близко едущим транспортным средством. В результате пешеход получил смертельную травму.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото областного УМВД