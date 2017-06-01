Обманувший дольщиков «Вологдасельстрой» начал банкротиться

01.06.2017 [Общество]

В Вологде банкротится строительно-финансовая компания «Вологдасельстрой». 25 мая Арбитражный суд области ввел на предприятии процедуру наблюдения, информация об этом появилась в «Едином федеральном реестре сведений о банкротстве».

Напомним, в марте этого года в отношении директора «Строительно-финансовой компании «Вологдасельстрой» были возбуждены уголовные дела: мужчина подозревается в неисполнении решения суда, а также в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Предприниматель не реагировал на неоднократные предупреждения судебных приставов об ответственности за неисполнение судебных актов. Например, строительная компания так и не устранила протечку в одной из квартир построенного ею жилого дома на Северной 16а, хотя обязана была это сделать по решению суда.

Кроме того, уголовные дела возбуждены по двум фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. По последним данным, компания задолжала физическим и юридическим лицам более 27 миллионов рублей.

- Это долги и в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Но самое главное – это взыскание денежных средств в пользу обманутых дольщиков, которые не смогли заселиться в приобретенные квартиры в установленный договором срок, - сообщало региональное управление службы судебных приставов.

Тэги: банкротство, дольщики, Вологдасельстрой
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