В Вожегодском районе из-за неисправной печи сгорел четырехквартирный жилой дом

01.06.2017 [Происшествия]

Четырехквартирный жилой дом сгорел накануне в поселке База Вожегодского района. Сигнал о возгорании по адресу улица Советская, 12 поступил пожарным около 12.30.

- Тушение пожара осложнялось отсутствием источников противопожарного водоснабжения. Подъезд к ближайшему пожарному водоему находился в неудовлетворительном состоянии, и пожарным приходилось подвозить воду для тушения пожара с реки, находящейся на расстоянии 2 км. Гибели людей на пожаре не допущено,- сообщает противопожарная служба Вологодской области.

Как удалось выяснить специалистам, причиной пожара стала неисправность печи в квартире №1.

Тэги: пожар
Фото: Филиал №3 КУ ПБ ВО "Противопожарная служба"
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