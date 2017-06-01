В Вожегодском районе из-за неисправной печи сгорел четырехквартирный жилой дом

Четырехквартирный жилой дом сгорел накануне в поселке База Вожегодского района. Сигнал о возгорании по адресу улица Советская, 12 поступил пожарным около 12.30.

- Тушение пожара осложнялось отсутствием источников противопожарного водоснабжения. Подъезд к ближайшему пожарному водоему находился в неудовлетворительном состоянии, и пожарным приходилось подвозить воду для тушения пожара с реки, находящейся на расстоянии 2 км. Гибели людей на пожаре не допущено,- сообщает противопожарная служба Вологодской области.

Как удалось выяснить специалистам, причиной пожара стала неисправность печи в квартире №1.