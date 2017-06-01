В Вологде пройдут викторины, посвященные русскому языку

01.06.2017 [Общество]

Декада русского языка «Великий, правдивый, могучий русский язык» пройдет в городских библиотеках Вологды с 1 по 10 июня. Вологжан ждут викторины, выставки и мероприятия, посвященные Дню русского языка, который отмечается в России и за рубежом 6 июня.

С 1 июня в нескольких библиотеках города откроются книжные выставки. Так, например, в библиотеке №3 микрорайона Лоста представят книжно-иллюстративную выставку «Русский язык – прежде всего ПУШКИН», а в библиотеке семейного чтения №12 на улице Текстильщиков пройдет выставка  «Русской речи государь по прозванию Словарь». Также с 1 июня будут работать информационные стенды. Например, в библиотеке №8 на улице Трактористов будет оформлен стенд  «Говорим и пишем правильно».

В главный день декады, 6 июня, участников ждут викторины, сказочный марафон, интерактивное занятие по сказкам Пушкина и многое другое.

Так, в библиотеке №15 на Советском проспекте будут показаны инсценировка сказки Пушкина «Сказка о золотой рыбке», а в библиотеке №2 на Чернышевского пройдет игра-викторина «Язык родной, дружи со мной».

Завершится декада 10 июня.

Тэги: русский язык
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