Проект "Варлам Шаламов.110" в Вологде: спектакли, выставки, книги

Стала известна программа проекта "Варлам Шаламов.110", мероприятия которого пройдут в Вологде 16-18 июня.

- "Варлам Шаламов.110" - проект, продолжающий историю фестиваля "Четвертая Вологда". В этот раз мы посмотрим на творчество писателя через современный танец, каллиграфию, книги, спектакли и выставку. Мы обещаем вам впечатления, эмоции и совершенно новые прочтения знакомых произведений, - рассказали организаторы проекта.

Напомним, что в театральную программу проекта «Варлам Шаламов. 110» вошли моноспектакль “Я забыл погоду детства...” российского актера театра и кино Вениамина Смехова и постановка “Колымские рассказы” Московского драматического театра «Сфера». Оба спектакля вологжане и гости города смогут увидеть на сцене Театра для детей и молодежи.

Постановка «По снегу…Колымские рассказы» стала второй режиссерской работой для актрисы и режиссера театра «Сфера» Марии Аврамковой. Этот спектакль посвящен одной из самых болезненных тем советской истории — печально известным сталинским лагерям, через которые прошли миллионы репрессированных и которые для многих стали финальной точкой биографии.

Спектакль состоит из пяти рассказов Шаламова. Все эти истории складываются в целостное повествование о жизни и выживании в месте, которое создано для того, чтобы сломить человека. Камерность сцены, аскетичность декораций делают спектакль трогательным и пронзительным. Документальный видеоряд на заднем плане и лиричные песни органично вписываются и дополняют многие моменты театральной постановки.

«Мы сознательно не преследовали цели воссоздать быт и обстановку лагеря документально, было важнее сконцентрировать внимание не на внешних условиях, а на внутренней жизни человека. Но тема лагеря не случайна. В таких, пограничных ситуациях, человек проявляет себя по-настоящему, обнажает, обнаруживает самого себя», — прокомментировала режиссер Мария Аврамкова.

Начало спектакля 16 июня в 20:00.

17 июня Вениамин Смехов прочитает стихи классиков, наиболее ценимых Шаламовым, а также отрывки из писем и дневников Варлама Тихоновича, в которых он вспоминал город и дом, где прошло его детство. Кроме этого, прозвучат личные стихи Шаламова: «Я – cеверянин», «Поэзия - дело седых», «Камея», «Осторожно и негромко» и ряд других произведений. Начало моноспектакля в 19:00.

16 июня в 18.00 в галерее "Красный мост" откроется масштабная выставка, посвященная Варламу Шаламову — первый проект, представляющий судьбу писателя в экспозиционном пространстве столь подробно и многопланово. Авторы выставки, немецкие кураторы Кристина Линкс и Вильфрид Ф. Шeллер, работали над ней несколько лет в тесном сотрудничестве с российскими музеями и архивами. Были собраны уникальные материалы — официальные и личные документы, письма, фотографии из коллекций Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного литературного музея, Международного Мемориала, Мемориального музея Варлама Шаламова в Вологде и других собраний.

Подробная программа проекта «Варлам Шаламов. 110» представлена в официальных сообществах проекта в соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке.

Экскурсия по Москве Варлама Шаламова от создателя сайта shalamov.ru Сергея Соловьева: