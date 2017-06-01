В Вологде покупатели готовой продукции «Макси» жалуются на отравления

Жители Вологды жалуются на отравления после употребления готовой продукции торговой сети «Макси» - картофельных котлет и салатов.

- Картофельные котлеты покупал в макси в субботу вечером. С воскресенье лежу, температура 40 до среды была. Если честно думал что отравился чем угодно но не ими. Кстати одна котлетка еще в коробочке в хододильнике стоит, - пишет в соцсети вологжанин Александр. - Отправился муж с дочкой, с температурой 41 были доставлены в больницу, сосед на следующий день был тоже доставлен в инфекционку, 3 дня был в реанимации. Ели они котлеты картофельные производства Макси. По словам сотрудников больницы, на вчерашний период таких, как мы, было уже 26 человек, - рассказала Newsvo одна из пострадавших.

В региональном управлении Роспотребнадзора нам рассказали, что по фактам отравлений уже начато эпидемиологическое расследование, специалисты ведомства выезжали в цеха «Макси», в которых производятся эти виды продукции, а также в супермаркеты, взяты смывы с оборудования, отобраны образцы продукции для анализов.

- Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, идет эпидрасследование, виновато здесь «Макси» или не виновато, я не могу сказать. Может быть, кроме этих котлет, как вы говорите, они и что-то другое ели, были выходные дни, - рассказал корреспонденту Newsvo начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Сергей Смелков.

В «Макси» нам сказали, что производство и отгрузка продукции в кулинарном и салатном цехе в данный момент полностью прекращены. Кроме того, продукция этих цехов, поступившая в магазины, полностью снята с продажи и утилизирована.

- Нами проведена полная дезинфекция всех производственных помещений. Сейчас мы ждем результатов анализов, чтобы принимать меры, направленные на устранение источника заболевания. Также мы приступили к решению вопросов о возмещении вреда пострадавшим, - рассказала начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.

В администрации торговой сети также отмечают, что другая их собственная продукция производится в других помещениях, другим персоналом и из другого сырья, и поэтому является качественной и безопасной.