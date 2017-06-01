В начальной школе села имени Бабушкина не хватает мест

В селе имени Бабушкина необходимо строить новую начальную школу: в старой детям попросту не хватает места.

Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест, а сейчас там учатся более 600 ребят. Школьники 3 и 4 классов учатся во вторую смену, не хватает учебных кабинетов, мест в столовой, санузлах и даже гардеробе.

- Мы смогли попасть в программу содействия создания новых мест в школах на 2018 год. Но нужна проектно–сметная документация, которая прошла экспертизу. Однако средств на это в местном бюджете нет, - рассказывает Бабушкинской средней школы Елена Медведева.

Как сообщает сайт регионального законодательного собрания, решение о выделении средств на строительство школ в районах области будет приниматься при формировании областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.