В начальной школе села имени Бабушкина не хватает мест

01.06.2017 [Общество]

В селе имени Бабушкина необходимо строить новую начальную школу: в старой детям попросту не хватает места.

Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест, а сейчас там учатся более 600 ребят. Школьники 3 и 4 классов учатся во вторую смену, не хватает учебных кабинетов, мест в столовой, санузлах и даже гардеробе.

- Мы смогли попасть в программу содействия создания новых мест в школах на 2018 год. Но нужна проектно–сметная документация, которая прошла экспертизу. Однако средств на это в местном бюджете нет, - рассказывает Бабушкинской средней школы Елена Медведева.

Как сообщает сайт регионального законодательного собрания, решение о выделении средств на строительство школ в районах области будет приниматься при формировании областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

- Однако для вас это слишком поздний срок. Поэтому необходимо направить письма во все профильные департаменты с просьбой предоставить субсидию на разработку проектно-сметной документации. Этот вопрос мы будем держать на контроле и окажем всю возможную поддержку, - ответил директору председатель ЗСО Андрей Луценко.

Тэги: школы, образование
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