В Вологодской области планируют увеличить производство овощей

Вологодская область должна обеспечить производство овощной продукции не менее 80% от общей потребности к 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас область обеспечивает себя овощами только на 40-45%, рассказал заместитель главы региона Михаил Глазков. Однако уже разработана стратегия развития овощеводства, согласно которой в ближайшие три года вологжане на 80% от потребности будут обеспечены овощами производства региональных сельхозпредприятий

- Непросто конкурировать с южными регионами и импортной продукцией, но в наших планах однозначно стоит решение вопроса продовольственной безопасности. И, я думаю, до 70-80% - наша задача на ближайшие 2-3 года, - рассказал Михаил Глазков. - У нас случилась неприятная история с обанкротившимся хозяйством СХПК «Овощной» в Череповецком районе, но в этом году в Череповце начато строительство другого тепличного комбината. Думаю, к осени они построят основные производственные мощности, а ближе к концу году ожидается закладка первой продукции. Это будет салатная рассада. И к новогоднему столу вологжане и череповчане попробуют продукцию нового комбината.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий весенняя полевая кампания в регионе началась позже обычного. К примеру, в прошлом году в конце мая были засеяны все посевные площади.

Добавим, что в 2016 году посевные площади в Вологодской области составили 373 тысяч га. Согласно задаче на этот год, планируется их увеличение до 390 тысяч га. 21 тыс. га будут засажены картофелем и овощами, до 6 тыс. га засеяны льном, около 232 тыс. га кормовыми культурами, 131 тыс. га зерновыми.