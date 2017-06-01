Ранее судимый за наркопреступления череповчанин варил дезоморфин в своей квартире

В Череповце полицейские обнаружили в квартире жилого дома наркопритон. Его организовал 36-летний житель города металлургов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время полицейской проверки в одном из домов по улице Леднева правоохранители задержали 36-летнего владельца жилья и двоих его друзей. Во время осмотра квартиры были обнаружены различные приспособления и посуда со следами изготовления наркотиков, а также стеклянный граненый стакан с жидкостью внутри. Экспертиза показала, что изъятое вещество -дезоморфин массой 1,049 грамма. Трое задержанных были доставлены в медучреждение для прохождения освидетельствования, которое показало, что все они находятся в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось также, что хозяин квартиры был ранее судим за наркопреступления.

В отношении череповчанина возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные хранение, изготовление наркотических средств», а также «Содержание наркопритона». Ведется следствие.