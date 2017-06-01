В Вологде больше месяца ищут пропавшую 15-летнюю девушку

В Вологде пропала 15-летняя Анастасия Смирнова. Девушка ушла из дома на улице Фрязиновской еще 22 апреля, и с тех пор о ней ничего не известно, сообщает группа поисково-спасательного отряда «Ты не один» в социальной сети.

Приметы школьницы: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, голубые глаза, светлые волосы (прическа может быть изменена, волосы – перекрашены). На момент ухода была одета в серебристые кроссовки, синие джинсы, короткую зеленую куртку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят об этом по номерам 102 (полиция) или 8-911-505-68-98 (волонтёры поискового отряда «Ты не один»).