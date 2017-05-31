Вологодская область поднялась на восемь позиций в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиагруппу МИА «Россия сегодня», подготовило четвертый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2016 года.

Вологодская область показала существенный подъем по сравнению с 2015 годом, поднявшись с 37-го на 29-е место среди 85 регионов Российской Федерации. Кроме того, область вошла в число 63 субъектов РФ, в которых в 2016 году сократился уровень долговой нагрузки.

- Улучшение позиций Вологодской области, которая поднялась с 37 места в рейтинге по итогам 2015 года до 29 места в рейтинге по итогам 2016 года, было обусловлено улучшением бюджетных и экономических показателей. По итогам 2016 года Вологодская область стала одним из лидеров среди субъектов РФ по темпам роста инвестиций в основной капитал. В области существенно выросла доля прибыльных предприятий. Позитивное влияние на позиции Вологодской области также оказал рост доходов консолидированного бюджета и снижение уровня долговой нагрузки, - говорится в пояснительной записке к РИА-Рейтингу.

Вологодская область заняла 19 место по объему производства товаров и услуг на одного жителя, 24 место - по инвестициям в основной капитал на одного жителя, 30 место – по доле прибыльных организаций.

Согласно рейтингу, индекс промышленного производства в Вологодской области – 99,1%. По этому показателю область занимает 66 место из 85, а по индексу оборота розничной торговли – 69 место.

Также оценивалась динамика денежных доходов населения в 2016 году в процентах к 2015 году. В Вологодской области этот показатель составил 98,3%. Отметим, что в большинстве регионов показатели не лучше. Доходы населения увеличились только в шести субъектах РФ, включая Московскую область и Крым.

Основной прирост налоговых и неналоговых доходов в Вологодской области был обеспечен за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций, а это 4,9 млрд. рублей; акцизов по подакцизным товарам - 1,7 млрд. рублей; налога на доходы физических лиц - 1,2 млрд. рублей. По доле налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета область занимает 32 место.

Объем госдолга в Вологодской области на 1 января 2017 года составил 71,3% к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году. По этому показателю регион занял 50 место.