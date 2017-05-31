Череповчанина приговорили к семи годам тюрьмы за изнасилование 13-летней пьяной девочки

25-летнего жителя Череповца отправили в колонию строгого режима за изнасилование школьницы.

Ранее, в 2015 году молодой человек уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы условно.

- Находясь на испытательном сроке, в декабре 2015 череповчанин совершил половой акт с находившейся у него в гостях 13-летней девочкой, пользуясь ее нетрезвым состоянием, - рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.