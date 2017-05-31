Более 25 тысяч кредитных карт выдал Северный банк с начала года

Северный банк ПАО Сбербанк выдал с начала текущего года более 25,4 тысяч кредитных карт. Портфель кредитных карт в банке превысил 800 тысяч единиц.

Большая часть кредитных карт оформлена на территории Ярославской (6,4 тысячи) области, Вологодской (5,9 тысяч) и Архангельской (5,6 тысяч) областях. В Ивановской области клиенты открыли 4,5 тысячи кредитных карт, в Костромской – 3 тысячи карт.

В среднем, в день сотрудники банка оформляли по 281 кредитной карте. Большая часть кредитных карт (84%) была оформлена в филиалах банка. Остальные 16% были открыты с помощью специалистов банка на предприятиях, заключивших со Сбербанком зарплатные договоры.

При этом меняется структура использования кредитных карт. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года c 20 до 15% снизилась доля снятия наличных с карт, доля безналичных операций, соответственно, возросла. Чаще всего клиенты используют карты для оплаты гостиниц, покупок в магазинах бытовой техники и электроники, а также мебели и товаров для ремонта.

Кредитная карта Сбербанка – универсальное платежное средство, которым можно воспользоваться в любое время благодаря льготному периоду кредитования, который составляет до 50 дней. Если в течение этого срока расплатиться картой в торгово-сервисной сети, а затем полностью вернуть деньги на карту, то никакие проценты за пользование кредитными средствами банк не начислит. Чаще всего клиенты используют карты для оплаты гостиниц, покупок в магазинах бытовой техники и электроники, а также мебели и товаров для ремонта.

Кредитная карта выполняет функцию дополнительного кошелька. С ее помощью можно оплачивать крупные покупки, расходы на отдых и многое другое. При этом владелец карты имеет возможность использовать кредитные средства многократно. Каждый владелец карты может стать участником бонусной программы «Спасибо от Сбербанка». В рамках этой программы за все безналичные операции с помощью карт Сбербанка банк гарантированно начисляет 0,5% от суммы покупки; повышенные бонусы начисляют и партнеры банка-участники программы (подробнее). С помощью бонусов затем можно оплатить покупки или услуги в торгово-сервисной сети партнеров акции, список которых размещен на сайте по ссылке http://spasibosberbank.ru/howto/#spend

Оформить карту можно в любом филиале Сбербанка.