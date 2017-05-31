Сокольчанин через суд добился от департамента здравоохранения покупки жизненно важного лекарства

22-летний житель Сокольского района Сергей Невзоров, про которого Newsvo писал в декабре 2016 года, через суд добился от департамента здравоохранения области покупки жизненно важного лекарства.

Напомним, молодой человек болен лейкозом, и ему необходимо постоянно принимать препарат "Джакаваи", одна упаковка которого стоит 260 тысяч рублей. Однако в департаменте здравоохранения в конце прошлого года молодому человеку сказали, что денег на закупку дорогого лекарства нет.

Чтобы защитить свои права, Сергей обратился в прокуратуру. По результатам проведенной проверки зампрокурора Вологодской области направил в суд направлено иск с требованием обязать департамент здравоохранения Вологодской области организовать обеспечение молодого человека необходимым лекарственным препаратом ежемесячно с учетом медицинских показаний.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора, сейчас молодой человек обеспечен необходимым лекарственным препаратом в полном объеме, сообщает сайт областной прокуратуры.