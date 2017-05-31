В Вологде начали снова ремонтировать мост 800-летия

31.05.2017 [Общество]

Накануне в Вологде начались ремонтные работы на мосту 800-летия. За смену дорожникам удалось провести 75% общего числа работ по обновлению асфальтного покрытия, всего планируется обновление порядка 4,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна моста.

- Были завершены подготовка и фрезерование дорожного полотна. Также накануне ночью подрядчик приступил к асфальтированию. Если погодные условия не изменятся, то ремонтные работы будут закончены до завтра, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что 4 года назад, в 2013 году, мост уже асфальтировали. Ранее, в 2004-2006 гг., он был реконструирован.

Кроме того, дорожные службы начали процесс подготовки к ремонту Пошехонского путепровода. Завтра там планируют начать работы по к асфальтированию проезжей части. Также в течение дня подрядчик будет ремонтировать ямы на улицах Илюшина, Лаврова, Красноармейской. На данных улицах ремонтные работы будут производиться в светлое время суток, так как там слабый транспортный поток.

Тэги: мосты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой
Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево
31.05.2017 [Общество]

Сокольчанин через суд добился от департамента здравоохранения покупки жизненно важного лекарства

377
0
25.05.2017 [Общество]

Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам

4031
1
30.05.2017 [Общество]

В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»

4792
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область поднялась на восемь позиций в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ
Череповчанина приговорили к семи годам тюрьмы за изнасилование 13-летней пьяной девочки
Более 25 тысяч кредитных карт выдал Северный банк с начала года
Сокольчанин через суд добился от департамента здравоохранения покупки жизненно важного лекарства
В Вологде начали снова ремонтировать мост 800-летия
Суд обязал Навального удалить из интернета расследование о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон»
В Череповце 16-летнего подростка задержали за хранение наркотиков
 
30.05.2017 [Общество]

За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?

1303
0
31.05.2017 [БлогоVO]

Куда смотрит Жилищная инспекция и Прокуратура?

886
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

2619
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика