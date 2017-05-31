В Вологде начали снова ремонтировать мост 800-летия

Накануне в Вологде начались ремонтные работы на мосту 800-летия. За смену дорожникам удалось провести 75% общего числа работ по обновлению асфальтного покрытия, всего планируется обновление порядка 4,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна моста.

- Были завершены подготовка и фрезерование дорожного полотна. Также накануне ночью подрядчик приступил к асфальтированию. Если погодные условия не изменятся, то ремонтные работы будут закончены до завтра, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что 4 года назад, в 2013 году, мост уже асфальтировали. Ранее, в 2004-2006 гг., он был реконструирован.

Кроме того, дорожные службы начали процесс подготовки к ремонту Пошехонского путепровода. Завтра там планируют начать работы по к асфальтированию проезжей части. Также в течение дня подрядчик будет ремонтировать ямы на улицах Илюшина, Лаврова, Красноармейской. На данных улицах ремонтные работы будут производиться в светлое время суток, так как там слабый транспортный поток.