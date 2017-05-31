Суд обязал Навального удалить из интернета расследование о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон»

31.05.2017 [Политика]

Люблинский суд Москвы вынес решение по иску миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» c YouTube и опровергнуть сведения, порочащие Усманова.

Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование «Он вам не Димон», хотя Усманову там посвящена только одна глава. В ней говорится, что Усманов подарил усадьбу на Рублевке фонду, подконтрольному однокурсникам Медведева.

Навальный также должен удалить из своего блога пост, где говорится, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также обвинения Усманова в цензуре в «Коммерсанте».

Как сообщает meduza.io, в ходе судебного разбирательства судья Васина отказалась вызывать свидетелей и запрашивать данные Росреестра. Навальный просил вызвать в качестве свидетеля премьер-министра Дмитрия Медведева. Васина также не вызвала руководителей компаний, через которые, по утверждению Навального, происходила передача имущества. Помимо этого судья запретила видеосъемку и трансляцию процесса, хотя за это выступали обе стороны.

Напомним, ранее Госдума проголосовала против проверки фактов из расследования о Медведеве.

Тэги: суд, Навальный, коррупция
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