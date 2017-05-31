В Череповце 16-летнего подростка задержали за хранение наркотиков

В Череповце 16-летний подросток подозревается в совершении тяжких наркопреступлений.

По версии следствия, 13 мая на улице Ленина юноша нашел на земле сверток с курительной смесью, содержащей в своем составе производное наркотического средства, общей массой не менее 1,645 г и взял его себе, чтобы употребить. В подъезде одного из домов по просьбе приятеля часть запрещенного вещества, около 0,069 г, он передал ему, тем самым незаконно сбыв наркотик.

Как выяснили следователи, подросток в 2016 году уже был судим за кражу и находился на испытательном сроке.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, разыскиваются и допрашиваются свидетели, изучается личность подростка, условия его воспитания. Также выясняется, страдает ли несовершеннолетний наркозависимостью, в случае необходимости следствием будут приняты меры для организации лечения и реабилитации подростка.

В ходе следствия будет дана оценка достаточности принятых органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактических мер в отношении мальчика.