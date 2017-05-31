В Великом Устюге обнаружили труп забитой до смерти женщины

В Великом Устюге 43-летний мужчина задержан по подозрению в причастности к гибели сожительницы.

29 мая в следственный отдел поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Водников обнаружено тело 40-летней женщины с телесными повреждениями. С помощью судебных медиков следователи выяснили, что женщина скончалась от многочисленных травм.

По подозрению в причастности к гибели женщины задержан ее 43-летний сожитель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.