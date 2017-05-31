Вологодская область потратит почти миллиард рублей на ремонт 31 километра дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг»

Вологодская область потратит 997,8 миллионов рублей на ремонт участка с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Нюксенском районе. Получается, что ремонт одного километра дороги обойдется более чем в 32 млн рублей.

Согласно аукционной документации, все работы должны быть выполнены до конца ноября 2020 года. Ремонтировать дорогу будет ЗАО «Высококачественные автомобильные дороги» (ВАД). Примечательно, что это единственная фирма, участвовавшая в аукционе.

Newsvo сделал запрос в правительство Вологодской области, чтобы выяснить, почему на ремонт этого участка дороги требуется такая большая сумма. Вот что нам ответили:

«Стоимость ремонта в первую очередь обусловлена значительной протяженностью ремонтируемого участка дороги. Кроме этого, в рамках ремонта будут выполнены такие работы как: • устранение дефектов дорожной одежды представляющих собой продольные и поперечные трещины, выбоины, пучины, а также имеющие высокую степень колейности в поперечном профиле дороги; • изношенное и поврежденное асфальтобетонное покрытие на мостах; • расчистка полосы отвода от леса и кустарника; • ремонт размытых и поврежденных участков дороги вследствие пучинообразования с полной заменой пучинистого грунта основания насыпи и насыпи на этих участках с последующим устройством конструкции дорожной одежды; • ликвидация колей и других неровностей путем фрезерования, с последующей укладкой конструктивных слоев дорожной одежды; • восстановление конструктивных элементов поверхностного водоотвода, водоотводных лотков; • восстановление существующих переходно-скоростных полос, остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках; • замена дорожных знаков и ограждений; • восстановление дорожной разметки; • восстановление асфальтобетонного покрытия на мостах».

Добавим, что ЗАО "ВАД" - это крупная петербургская дорожно–строительная компания Валерия Абрамова и Виктора Перевалова. В январе 2017 года она встала на налоговый учет в Вологде. Как сообщает портал dp.ru, специалисты дорожной отрасли на условиях анонимности рассказали им, что компания устала от бюрократических сложностей в работе с местной налоговой службой. По данным портала, бюджет Санкт-Петербурга лишился налоговых отчислений более чем на 500 млн рублей в год. В ВАД отказались комментировтаь причины своего переезда.