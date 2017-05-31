В Вологде организаторов публичного дома на Добролюбова оштрафовали, а заведение продолжает работать

В Вологде суд вынес приговор организаторам публичного дома на Добролюбова, 3. Под прикрытием массажного салона "Butterfly" в заведении оказывали сексуальные услуги.

Салон работал несколько месяцев, все это время для привлечения клиентов организаторы распространяли рекламу в газетах и на местных радиостанциях. Кроме того, для осуществления деятельности «эротического» SPA-салона обвиняемые пригласили «на работу» 11 девушек. Как ранее сообщала городская прокуратура, о притоне правоохранители узнали от жильцов дома: они жаловались на музыку и постоянные приезды-отъезды посетителей.

Как сообщает следственный комитет, жительница Вологды и жительница Челябинска арендовали помещение в подвале дома, в котором под видом массажного салона организовали оказание сексуальных услуг.

- В ходе судебного слушания вина подсудимых была установлена. Суд назначил каждой из содержательниц незаконного заведения предусмотренное санкцией статьи УК РФ наказание в виде штрафа, в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба УМВД.

Между тем, по этому же адресу работает теперь другой салон релаксации - «Gvendolin». На его сайте такой же раздел с описанием услуг, как в закрытом салоне "Butterfly", который сопровождается фотографиями полуобнаженных и обнаженных девушек, а работает салон в тех же помещениях.

В сентябре 2016 года Newsvo писал, что у двух салонов совпадает даже номер городского телефона. А отзывы на сайте нового салона - с лета 2015 года, т. е. с тех времен, когда там еще работал "Butterfly". Судя по всему, у учреждения сменилось лишь название, группа «салона» в социальной сети регулярно обновляется, и он продолжает работать.