Первый заместитель губернатора Андрей Кольцов заработал в 2016 году больше Олега Кувшинникова

Сотрудники правительства Вологодской области, занимающие государственные должности, сотрудники подведомственных учреждений и другие чиновники отчитались о своих доходах за 2016 год.

Самый высокий доход задекларировал первый заместитель губернатора области Антон Кольцов – 8,9 млн рублей (в том числе доход по основному месту работы – 8,8 млн рублей, доход по предыдущему месту работы – 42 тысячи). В собственности у Антона Викторовича земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки, жилой дом 250 кв м, одна вторая доля в квартире 94 кв.м. Ездит Антон Кольцов на автомобиле БМВ X3 xDrive28i. Его жена задекларировала доход 2,3 млн рублей, она также имеет в собственности землю, жилой дом, квартиру и автомобиль Тойота RAV4.

На втором месте по доходам - губернатор области Олег Кувшинников с 6,7 млн рублей (в том числе доход по основному месту работы – 4,9 млн рублей, иные доходы 1,8 млн рублей). В собственности Олега Александровича несколько земельных участков, жилой дом 259, 5 кв м., дача 149,3 кв м. и автомобиль БМВ 730 IAD. Несколько крупных земельных участков зарегистрированы на детей.

Третье место - у заместителя губернатора Алексея Кожевникова, его доход составил 6,6 млн рублей (в том числе доход по основному месту работы – 5 млн рублей, доход от продажи автомобиля – 1,4 млн рублей, иные доходы – 239 тыс. руб.). В собственности Алексея Викторовича (в том числе долевой) три квартиры, автомобили KIA HM Borrego, снегоход SKI-DOO, две лодки, несколько крупных земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

Четвертое место по доходам занял замгубернатора Эдуард Зайнак с 5,3 млн рублей (в том числе доход по основному месту работы – 2,3 млн рублей, по предыдущему месту работы – 1,7 млн рублей, иные доходы – 1,2 млн рублей). В собственности Эдуард Насехович имеет крупный дачный земельный участок, жилой дом 169 кв.м., две квартиры (одна в долевке), несколько нежилых помещений и автомобиль Тойота Хайлэндер.

Пятерку лидеров по задекларированным доходам замыкает замгубернатора Олег Васильев с 4,4 млн рублей (вся сумма, кроме 11 тыс. рублей, по основному месту работы). В собственности у Олега Александровича две квартиры общей площадью 212 кв м., автомобиль Nissan Qashqai.

Доходы остальных сотрудников правительства в основном варьируются от нескольких сотен тысяч до 4 млн рублей в год. К примеру, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова задекларировала доход в 3,3 млн рублей (3,1 млн рублей – по основному мессу работы), заместитель губернатора Виктор Рябишин– 3,9 млн рублей (3,6 млн рублей – по основному мессу работы).

Руководитель представительства Вологодской области при президенте РФ и правительстве РФ Марина Соколова задекларировала 10 млн рублей, из них 8,5 млн - от продажи квартиры.

Заместитель начальника департамента строительства области Наталья Овчарук задекларировала 5,2 млн рублей, из них 2,2 млн - от продажи квартиры, а 1,3 млн рублей получено в дар.

У некоторых сотрудников областного правительства крупные земельные участки, нежилые строения, гаражи и другая собственность зарегистрированы на детей.

Некоторые чиновники одновременно получают зарплату и пенсию. Например, главный консультант мобилизационного управления правительства области Игорь Билык задекларировал за год 856 тыс. рублей (в т.ч. пенсия – 227 тыс. рублей), главный консультант мобилизационного управления правительства области Николай Власов - 899 тыс. рублей (в т.ч. пенсия – 221 тыс. рублей), главный специалист 1 разряда управления документационного обеспечения департамента управления делами Александр Колесников – 1,2 млн рублей (в т.ч. пенсия – 456 тыс. рублей), консультант мобилизационного управления правительства области Андрей Кукин – 1 млн рублей (в т.ч. пенсия – 421 тыс. рублей).

Что касается доходов сотрудников госучреждений, подведомственных правительству области, самую большую сумму задекларировала начальник «Презентационно-сервисного центра» Ирина Серова – 9,6 млн рублей (в том числе 7,1 млн – от продажи имущества). В собственности Ирины Серовой - Mercedes-benz, несколько крупных земельных участков, дачный дом, нежилое помещение 102 кв.м.

Все декларации о доходах и имуществе чиновников можно посмотреть на сайте правительства Вологодской области.