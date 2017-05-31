В Великоустюгском районе бухгалтера, укравшего из бюджета поселения 210 тысяч рублей, приговорили к условному сроку

В Великоустюгском районе вынесли приговор бухгалтеру Верхнешарденгского сельского поселения Елене Соболевой. Женщину признали виновной в присвоении 200 тысяч рублей и служебном подлоге.

Напомним, что в 2015-2016 годах женщина, используя свое служебное положение, неоднократно перечисляла на свой счет со счета администрации поселения деньги. Общий ущерб похищенных устюжанкой средств превысил 210 тысяч рублей.

- Кроме того, обвиняемая, в целях сокрытия совершения ею указанного преступления, дважды изготавливала подложные документы о выполнении третьим лицом работ по содержанию дорог на территории поселения, - сообщает областная прокуратура.

Свою вину Елена Соболева признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, а также удовлетворил гражданский иск администрации сельского поселения о взыскании с осужденной причиненного материального ущерба.