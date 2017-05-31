В Вологодской области в 2017 году на 20% снизилось количество незаконных рубок древесины

С начала года в Вологодской области на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество незаконных рубок древесины. Об этом в ходе интернет-брифинга рассказал замгубернатора Михаил Глазков.

- Нужно отметить, что по итогам пяти месяцев 2017 года у нас есть позитивные результаты: примерно на 20% снизилось количество незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но самое главное, что у нас в этом году значительно снизился объем незаконно заготовленной древесины, примерно на 70 процентов. У нас создана областная комиссия по противодействию незаконным рубкам, куда входят представители правоохранительных органов и департамента лесного комплекса. Я с прошлого года являюсь председателем этой комиссии, - сообщил Михаил Глазков.

Он также рассказал о государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств - субсидиях на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, возмещении части затрат на приобретение техники, машин и оборудования.

Как сообщает сайт областного правительства, с 2017 года увеличен максимальный размер гранта до 3 млн. рублей начинающему фермеру для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, максимальный размер гранта на иные направления деятельности остался на уровне 1,5 млн. рублей.

Один из вопросов, который был задан замгубернатора во время интернет-брифинга, касался ситуации с выходом лосей на дорогу.