В Вологодской области в 2017 году на 20% снизилось количество незаконных рубок древесины

31.05.2017 [Общество]

С начала года в Вологодской области на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество незаконных рубок древесины. Об этом в ходе интернет-брифинга рассказал замгубернатора Михаил Глазков.

- Нужно отметить, что по итогам пяти месяцев 2017 года у нас есть позитивные результаты: примерно на 20% снизилось количество незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но самое главное, что у нас в этом году значительно снизился объем незаконно заготовленной древесины, примерно на 70 процентов. У нас создана областная комиссия по противодействию незаконным рубкам, куда входят представители правоохранительных органов и департамента лесного комплекса. Я с прошлого года являюсь председателем этой комиссии, - сообщил Михаил Глазков.

Он также рассказал о государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств - субсидиях на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, возмещении части затрат на приобретение техники, машин и оборудования.

Как сообщает сайт областного правительства, с 2017 года увеличен максимальный размер гранта до 3 млн. рублей начинающему фермеру для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, максимальный размер гранта на иные направления деятельности остался на уровне 1,5 млн. рублей.

Один из вопросов, который был задан замгубернатора во время интернет-брифинга, касался ситуации с выходом лосей на дорогу.

- Погодные условия этой весны сказались, если можно выразиться, благоприятно на выходе лосей. Один из факторов, заставляющих их выходить на дороги – это мошки. В этом году мошек пока еще нет, и на сегодняшний день зарегистрировано около 15 ДТП с участием животных, в том числе лосей, а в прошлом году их было порядка 65 за аналогичный период. Также на снижение аварийности повлияло и то, что мы огородили в двух участках дорогу «электронными пастухами» - на подъезде к Череповцу и на федеральной трассе на Медвежьегорск, - подвел итог заместитель губернатора Михаил Глазков.

Тэги: черные лесорубы, вырубка деревьев, сельское хозяйство
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