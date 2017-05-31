В Вологде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, заказавшего в интернете ручку с видеокамерой и диктофоном

31.05.2017 [Происшествия]

34-летний житель Вологды стал фигурантом уголовного дела из-за заказанной в интернете ручки с функциями видеокамеры и диктофона, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в августе 2016 года мужчина через интернет заказал «регистратор акустической и визуальной информации в корпусе шариковой ручки». Внешний вид прибора скрывает его прямое назначение. Продавец отправил товар посредством международной почтовой связи в Вологду.

- Довести свои преступные действия, направленные на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, вологжанин до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как 20 августа 2016 года в месте международного почтового обмена в г. Екатеринбурге сотрудниками таможенного поста в международном почтовом отправлении прибор был обнаружен и изъят, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Использование «шпионской» техники на территории России запрещено: по закону, покупать и продавать такие техсредства без специальной лицензии нельзя.  Соответствующая статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» появилась в Уголовном кодексе 19 декабря 2011 года после подписания Федерального закона. Именно тогда ответственность за это правонарушение ужесточилась, максимальный срок наказания увеличился с трёх до четырёх лет лишения свободы. До этого ответственность за незаконный оборот техсредств предусматривала 3 часть 138 статьи УК с той же формулировкой.

Тэги: шпионы, видеокамеры
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