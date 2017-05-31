Суд арестовал череповчанина, который заживо сжег в дачном домике жену и двоих мужчин

Следственный комитет сообщает подробности тройного убийства в Череповце. 36-летнего жителя Череповца, которого подозревают в убийстве жены и двух мужчин, арестовали.

Напомним, рано утром 28 мая в сгоревшем дачном доме у 2 причала ЧМХС-1 города металлургов обнаружены тела 54-летнего и 46-летнего мужчин, а также 37-летней женщины. Задержанный по «горячим следам» подозреваемый, оказавшийся супругом погибшей женщины, написал явку с повинной и в ходе допроса признался в совершении преступления. Он рассказал, что во время совместного застолья приревновал супругу к одному из мужчин и позднее поджег дом, в котором те спали.

- Предварительные результаты судебно-медицинских исследований свидетельствуют о том, что двое мужчин и женщина скончались в результате отравления продуктами горения, т.е. в результате пожара. По некоторым данным, они спали в доме в состоянии алкогольного опьянения, когда подозреваемым был совершен поджог, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.