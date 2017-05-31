Бывший руководитель «Централизованной библиотечной системы города Вологда» фиктивно устроила на работу своего мужа и знакомых

31.05.2017 [Общество]

В Вологде бывший руководитель «Централизованной библиотечной системы города Вологда» предстанет перед судом за серию корыстных преступлений.

По версии следствия, в 2013 году женщина предложила своей сотруднице фиктивно трудоустроить на должность слесаря ее супруга. При этом заработную плату и иные выплаты слесарю сотрудник должна была лично передавать обвиняемой. По нашим данным, речь идет о Светлане Терентьевой, имено она в то время занимала должность руководителя.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, руководитель учреждения издала приказ о приеме мужчины на работу на должность слесаря и заключила с ним трудовой договор. Дважды в месяц фиктивный работник получал зарплату и иные выплаты, так и не приступив к работе слесаря. Обвиняемая давала незаконные указания подчиненным о ведении учета якобы отработанного им рабочего времени и собственноручно утверждала табеля.

В 2013-2015 годах женщина ежемесячно получала лично денежные средства наличными, поступившие на счет указанного работника - всего 137,5 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, женщина фактически фиктивно трудоустроила еще троих родственников подчиненных и одного своего знакомого. Они не выполняли трудовые обязанности в полном объеме, но получали причитающуюся заработную плату. Общая сумма выплаченных им средств составила 256 тысяч рублей.

- По подсчетам следователей, с учетом выплаченной заработной платы фиктивным работникам, а также перечисленных за них налогов, пенсионных и страховых взносов учреждению причинен материальный ущерб в сумме более 590 тысяч рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено в суд.

Как нам стало известно, сейчас женщина работает в одной из библиотек Вологды.

Тэги: коррупция, библиотеки
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