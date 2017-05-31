В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей

В Вологде «Лексус» на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД.

ДТП произошло накануне возле дома №2B на улице Конева. 46-летняя череповчанка за рулем «Лексуса», двигаясь со стороны ул. Можайского в сторону ул. Воркутинская в крайнем левом ряду, совершила наезд на двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате медики зафиксировали у мальчика ушиб кисти левого бедра, а у девочки - ушиб головы и коленных суставов. Оба ребенка в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.