В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей

31.05.2017 [Происшествия]
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей

В Вологде «Лексус» на пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД.

ДТП произошло накануне возле дома №2B на улице Конева. 46-летняя череповчанка за рулем «Лексуса», двигаясь со стороны ул. Можайского в сторону ул. Воркутинская в крайнем левом ряду, совершила наезд на двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемой «зебре». В результате медики зафиксировали у мальчика ушиб кисти  левого бедра, а у девочки - ушиб головы и коленных суставов. Оба ребенка в настоящий момент находятся на амбулаторном лечении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: дети, пострадавшие
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Санкт-Петербурге у пенсионерки из Вологодской области украли "Мерседес-Бенц" за 7,8 млн рублей
В Москве в лагере дальнобойщиков задержали беременную вологжанку Надежду Куражковскую
Базы отдыха, дачи и квартиры: депутаты вологодского заксобрания отчитались о доходах за 2016 год
В Череповце воспитатель детского сада «Матрешка» скончалась на работе
В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»
Строить школу на улице Северной в Вологде будет «Горстройзаказчик»
Суд признал программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2017 год в Вологодской области противоречащей законам
В Вологодской области вводят новую должность председателя областного правительства
Без вести пропавшая в Кадуйском районе девушка найдена убитой
Областные власти посчитали нецелесообразным строить объезд вокруг деревень Рылковская и Кремлево
30.05.2017 [Общество]

В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта

2772
10
30.05.2017 [Общество]

Всего 2,5 % жителей Вологды не пользуются общественным транспортом

916
1
30.05.2017 [Общество]

В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта

1084
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бывший руководитель «Централизованной библиотечной системы города Вологда» фиктивно устроила на работу своего мужа и знакомых
В Вологде череповчанка за рулем «Лексуса» сбила на «зебре» двух детей
В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта
Вологжан приглашают на концерты фестиваля «Лето в Кремле»
В Вологде купят программу «Мегаполис» для организации движения транспорта
В Вологду на День города привезут самый большой в России воздушный шар
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта
 
30.05.2017 [Общество]

За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?

892
0
30.05.2017 [БлогоVO]

С глаз долой - из сердца вон?!

669
0
26.05.2017 [Обзор Прессы]

Кладбищу осталось три года

2317
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика