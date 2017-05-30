В Вологде планируют изменить маршрутную сеть общественного транспорта. Напомним, что разговоры о том, что маршруты нужно менять, ведутся уже давно. Сейчас в городской администрации говорят, что к реализации проекта собираются приступить в 2018 году.

Сейчас в Вологде работает 38 маршрутов общественного транспорта. По мнению экспертов, оно избыточно для города, необходима оптимизация маршрутной системы. На сегодня в Вологде несколько маршрутов не пользуются популярностью среди населения – это автобусы №№ 18, 13, 11, 25, 29 и 49.

- Я полностью согласен с этим выводом. Необходимо выстраивать маршрутную сеть общественного транспорта города Вологды вокруг крупных пересадочных пунктов. С одной стороны, это позволит организовать более равномерную загрузку автобусов и троллейбусов и соответственно доходы перевозчиков, и, с другой стороны, позволит добиться той желаемой частоты движения, о которой говорят вологжане (не более 10 минут), - рассказал мэр Вологды Андрей Травников.

Андрей Александрович подчеркнул, что этот подход, по его мнению, единственно правильный и отметил, что в большинстве городов с высоким уровнем обслуживания в общественном транспорте именно так организована работа, составлена маршрутная сеть и графики движения.

По мнению экспертов, после определенной оптимизации и организации работы пересадочных пунктов, в частности, составления комфортного для жителей графика движения, количество маршрутов можно будет сократить с 38 до 25.

- Наибольшее количество маршрутов будут магистральные, где интервал движения от 4 до 10 минут. Эксперты предлагают таких маршрутов 11, - рассказал чиновник. Районных маршрутов с интервалом движения от 11 до 15 минут предлагается 8, местных маршрутов – 6,- рассказал Андрей ТРавников.

Мэр отметил, что для реализации стратегии предстоит решить массу вопросов: инфраструктурные, экономические, юридические.

- В 2017 году мы выработаем определенный план действия для решения комплекса проблем, которые для воплощения стратегии в жизнь необходимы, а в 2018-м приступим к поэтапной реализации этой стратегии,- рассказал Андрей Александрович.

Ранее, в августе 2011 года, портал городской администрации сообщал, что к 1 декабря 2011 года в Вологде будет создан Единый информационный центр движения транспорта, а работать он будет на базе системы ГЛОНАСС.

А в декабре 2016 года городские власти заявляли, что весной 2017 года в Вологде заработает единое расписание для всех автобусов. Его до сих пор нет.

В мае 2013 года вологжанам пообещали, что в ближайшее время на остановочных комплексах Вологды появятся QR-коды, по которым с помощью смартфона можно будет узнать, когда на остановку придёт ожидаемый автобус. Тогда же сообщалось, что на всех автобусах ПАТП-1 установлена система ГЛОНАСС.

В январе 2016 года областные власти собщали, что на создание системы по управлению автобусами и троллейбусами Вологды и Череповца потратили несколько миллионов рублей.