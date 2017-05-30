Вологжан приглашают на концерты фестиваля «Лето в Кремле»

7 июня в Консисторском дворе Вологодского кремля стартует IX театрально-концертный сезон «Лето в Кремле». Откроется фестиваль выступлением ансамбля «Меридиан».

- Трио родилось в 1975 году как студенческий ансамбль, с 1978 года выступает на профессиональной сцене. С «Меридианом» работали такие известные композиторы как М. Таривердиев, А. Флярковский, А. Пахмутова, Е. Крылатов, А. Рыбников. Ансамбль участвовал в телепрограммах «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Шире круг», «Ретро-шлягер»,- сообщает областная филармония.

Также 7 июня прозвучат русские романсы, баллады и песни М. Таривердиева, песни российских бардов.

8 и 15 июня для участников фестиваля в Иосифовском корпусе Вологодского кремля выступит Камерный оркестр под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова.

- На этот раз в программе «Летние ассамблеи с оркестром» - музыкальные шедевры эпохи барокко, классицизма и романтизма. Прозвучат произведения А. Вивальди, В.А. Моцарта, Д. Чимарозы, П. Чайковского, И. Брамса, К. Сен-Санса, И. Штрауса, Э. Уэббера, М. Леграна, Ф. Мендельсона и других композиторов,- рассказывают организаторы.

14 июня состоится концерт Молодежного оркестра национальных инструментов «ТеремА». В исполнении оркестра прозвучит музыка народов мира. Ансамбль создан в 2013 году. Оркестр славится оригинальными аранжировками, нестандартными трактовками народной музыки и классических произведений. На его концертах звучат гусли, домра, баян, балалайка, дудук, хобры, курай и многие другие традиционные инструменты/

21 июня с программой «Эх, Самара-городок!» для гостей фестиваля выступит Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова. Организаторы отмечают, что коллектив является визитной карточкой Самары и всего Поволжья. В программу, которую он представит на фестивале, вошли лучшие его номера.

29 июня состоится концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Он представит программу «Концерт-Бис». Со слов организаторов, репертуар коллектива охватывает музыку от эпохи барокко до сочинений современных композиторов. Оркестр является одним из ведущих симфонических коллективов России.

12 июля в стенах Кремля Хор Мариинского театра исполнит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.

- Хор Мариинского театра – один из ведущих хоровых коллективов в мире, обладающий красивым и мощным звучанием, необычайно богатой звуковой палитрой. В его репертуаре свыше шестидесяти опер русской и зарубежной мировой классики, а также произведения кантатно-ораториального жанра,- рассказывают организаторы.

Закрытие фестиваля состоится 20 июля. Ансамбль песни и танца «Русский Север» под руководством народного артиста России Евгения Максимова представит «Летний концерт». В программе русский фольклор с элементами современных ритмов.