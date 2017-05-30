В Вологду на День города привезут самый большой в России воздушный шар

30.05.2017 [Культура]

Самый большой в России воздушный шар привезут в Вологду на День города. Аэростат-рекордсмен, который называется «Бинбанк Премиум», увидят вологжане и гости города на фестивале воздухоплавания «Вологодские кружева», который состоится в областном центре 24 и 25 июня.

В феврале 2017 года путешественник Федор Конюхов и его ученик Иван Меняйло совершили исторический перелет на этом аэростате. Путешественники прошли через Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и Республику Мордовия и в общей сложности преодолели более 1000 км. Ими был установлен новый абсолютный мировой рекорд продолжительности полета для теплового аэростата – 55 часов и 10 минут. Также был установлен национальный рекорд по дальности полетов на тепловых аэростатах – 1028 километров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вологжане смогут взлететь на самом большом аэростате на стадионе «Локомотив», а также совершить полет над Вологдой. Кроме того, специально для празднования 870-летия Вологды еще 5 аэростатов будут привезены спортсменами из Ярославля.

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