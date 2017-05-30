Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта

30.05.2017 [Общество]
Яхта Алексея Мордашова стала достопримечательностью испанского порта

В порту испанского города Малага пришвартовалась яхта Lady M, принадлежащая российскому миллиардеру, владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Как стало известно журналистам, судно пробудет в городе до начала июня. Неизвестно, находится ли на борту сам владелец или кто-либо из членов его семьи. Обычно в подобных случаях, когда в порту осуществляются исключительно задачи по снабжению, на яхте находится только экипаж.

- Привлекающий внимание спортивный силуэт яхты превратил ее в одну из главных достопримечательностей порта в последние дни. Судно считается одним из самых быстрых в своей категории: благодаря двум мощным дизельным моторам оно способно развивать скорость до 24 узлов. Кроме того, оно приспособлено для осуществления трансатлантических переходов. Емкость топливного бака яхты составляет 80 000 литров, - сообщает портал noticia.ru со ссылкой на местный ежедневник Sur.

Lady M была построена на американской верфи Palmer Johnson в 2013 году. Длина ее составляет 65 метров, а ширина – 9,5. Корпус лодки выполнен из алюминия. На яхте есть 6 кают, есть все необходимое для удобства 12 пассажиров: вертолетная площадка, бассейн, джакузи, столовая, кухня, бар, развлекательная зона и спортзал. Помимо этого, на борту могут разместиться 14 членов экипажа.

Тэги: Мордашов, яхты, Северсталь
Фото: hipspotting.com
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