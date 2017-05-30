За бортом: вологжане на инвалидных колясках убыточны для бюджета?

Оказалось, что ООО «ВологдаТранс» изначально закупало ПАЗы не для маршрута Вологда-Молочное, поскольку этот перевозчик даже не собирался заявляться на этот маршрут. Однако когда ПАТП-1 отказалось от маршрутов 37 и 37Э, городские власти попросили «ВологдаТранс» взять эти автобусы, пока не будет проведен конкурс на их обслуживание. То, что автобусы ПАТП-1 были приспособлены для маломобильных групп населения, а новый перевозчик этого обеспечить не сможет, администрацию города, видимо, не смутило.

Невыполненное обещание

Проблему доступности для инвалидов вологодских автобусов №37 и 37э обсудили сегодня в Вологодской городской думе. Напомним, после того, как с 1 мая маршруты начал обслуживать новый перевозчик, людям с ограниченными возможностями здоровья стало сложно добираться из Молочного в Вологду и обратно. Дело в том, что на маршруте 37Э теперь два ПАЗа и один низкопольный автобус, а на 37 маршруте низкопольных автобусов нет вообще.

- В апреле Мусихин Антон Сергеевич заверил меня в присутствии журналистов, что 37Э маршрут до 16 мая будет приспособлен для передвижения кресел-колясок. 20 мая, когда мы вышли на проверку, мы увидели, что этого не произошло, и до сегодняшнего дня ситуация остается напряженной, - рассказал председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Директор предприятия «ВологдаТранс», обслуживающего сейчас оба маршрута, объясняет отсутствие на линии низкопольных автобусов убыточностью перевозки пассажиров в Молочное. По его словам, обслуживание низкопольных автобусов обходится дороже, чем ПАЗов.

- Не просто так ПАТП отказывалось от обслуживания этих маршрутов – пробеги очень высокие, себестоимость проезда и затрат на перевозку одного пассажира выходит за рамки тарифа, к сожалению. ПАЗики мы закупали изначально для других целей, для пригородного сообщения, но в итоге, когда появилась необходимость ездить в Молочное, новую технику мы поставили туда, чтобы сократить затраты на содержание, на обслуживание, ну и, естественно, на топливо. Потому что пробеги в два раза превышают тот же самый 40-й маршрут. Если в городе пассажир в среднем едет 3 километра, то тут – 10 километров. Никого не хочу обидеть, но говорю с точки зрения бизнеса. Мы работать начинали большой техникой (ред. – имеются в виду низкопольные автобусы). Мы провалились за неделю в такую яму, что нам волей-неволей пришлось выкручиваться вот таким вот образом, - рассказал директор ООО «Вологдатранс» Сергей Люлин.

Соблюдать законы – в убыток

Сергей Люлин утверждает, что даже при использовании двух ПАЗиков и одного низкопольного автобуса, по итогам мая перевозчик потерпит убытки по двум маршрутам на 34 тысячи рублей.

- При использовании всей большой низкопольной техники, с учетом ее обслуживания, содержания и топлива на такие большие пробеги, мы теряем 613 тысяч рублей в месяц. Мы не получаем никаких дотаций, никаких бюджетных денег ни на закупку автобусов, ни на компенсацию проезда, что было раньше, - говорит Люлин.

Сейчас предприятие рассматривает варианты установки на ПАЗы автоматических подъемников, ищет их производителей. Интересно, что в конце февраля земеститель мэра Вологды Антон Мусихин в своем ответе на обращение пассажира написал, что на приобретенных ПАЗах уже имеется специальный подъемный механизм для инвалидных колясок.

Однако по факту никаких механизмов на этих автобусах нет. То ли Антона Сергеевича кто-то ввел в заблуждение, то ли механизмы куда-то пропали.

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья перевозчик в расписании маршрута 37Э на своем сайте отметил те рейсы, на которые выезжает низкопольный автобус. Однако это расписание постоянно нарушается: люди жалуются на задержки в 30-40 минут. Сергей Люлин пояснил, что это происходит из-за того, что автобус проходит через самые «пробочные» улицы города: улица Ленинградская и Окружное шоссе.

Заявиться на обслуживание маршрутов может любой перевозчик, однако задача городских властей – проконтролировать, чтобы автобусы, которые предлагают перевозчики, были доступны для маломобильных групп населения. В противном случае допускать к обслуживанию маршрутов незаконно. Почему в Вологде происходит иначе – непонятно.

На то, что городской бюджет должен поддерживать решение этой проблемы, обратил внимание и глава города Юрий Сапожников:

- Необходимо рассмотреть возможность выделения субсидии целевой из городского бюджета на поддержку убыточных маршрутов, в том числе на перевозку маломобильных групп населения, - подчеркнул по итогам совещания Юрий Сапожников.

Сделать это нужно до проведения конкурса на обслуживание маршрутов 37 и 37э, который должен состояться в этом году.

Напомним, ранее городская администрация заявляла, что в этом году будут закуплены 10 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. На эти цели из городского бюджета на мартовской сессии гордумы было выделено 24,6 млн рублей, а позднее к этой сумме добавили еще 7,6 млн рублей. В итоге на закупку удобных для инвалидов автобусов будет потрачено 32,2 млн рублей. Какой модели они будут и где удалось найти такие дешевые автобусы, не сообщается.

Тем временем в Череповце

…активно закупают для городских маршрутов удобные МАЗы, приспособленные для маломобильных групп населения. О том, что они убыточны, никто не заявляет, при этом цена за проезд в автобусе в Череповце - 24 рубля, для льготных категорий - 19 рублей. В мае власти Череповца и перевозчики обсудили возможность обновления парка муниципальной автоколонны автобусами именно этой марки.

Автоколонна № 1456 нацелена на закупку ста автобусов в течение пяти лет, стоимость каждой машины доходит до 7,6 миллиона рублей. Финансировать проект будет городской бюджет и сама автоколонна.

«Когда пассажирские перевозки перестали субсидироваться, многие транспортные предприятия в Вологодской области прекратили свое существование, — цитирует мэра Юрия Кузина официальный сайт Череповца. — Наша автоколонна благодаря проделанной работе по финансовому оздоровлению в 2016 году показала безубыточность. Существующие тарифы на проезд не позволяют нам закладывать полноценную рентабельность, но мы нашли модель, которая позволит в течение пяти лет обновить парк автобусов. Мы видим, что наши коллеги из частных предприятий также смотрят на МАЗ, а не на подержанные европейские автобусы, как это было раньше. Сейчас мы хотим определить схему финансирования, которая бы устраивала и МАЗ, и администрацию города».

Добавим, что такие низкопольные автобусы уже использует на своих маршрутах в Череповце ООО «Новотранс». Перевозчик собирается обновить такими МАЗами весь автопарк.

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