В Вологде воспитательницу детсада «Соловушка» осудили за травмирование 5-летней девочки на прогулке

В Вологде вынесли приговор сотруднице детского сада «Соловушка», 5-летняя воспитанница которого во время прогулки упала с двухметровой высоты.

Напомним, в мае прошлого года девочка гуляла по территории дошкольного учреждения вместе с другими детьми. Играя, она забралась на металлическую конструкцию – дугообразную лестницу, расположенную на детской площадке, не удержалась на ней и упала с высоты не менее 192 сантиметров на утрамбованную землю. Ребенок получил компрессионные переломы грудных позвонков, что является тяжким вредом здоровью.

Следователи выяснили, что воспитательница детского сада, которая была с детьми в этот момент, видела, что ребенок залезает на металлическую конструкцию. Тем не менее, женщина находилась на удалении от девочки и не подошла к ней, тем самым своими действиями оставила воспитанницу в опасной для ее здоровья ситуации.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Это означает, что она не сможет уезжать из своего города, посещать места проведения массовых мероприятий, а также менять место жительства.