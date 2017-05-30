В Вытегорском районе закрыли мост через реку Ковжа: его затопило

30.05.2017 [Общество]

В Вытегорском районе половодьем подмыло основание моста через реку Ковжа на дороге «Анненский Мост – Александровское». Дорожное полотно получило повреждения, поэтому ГИБДД с 29 мая закрыла по нему движение.

- Водителям при выборе маршрута рекомендуется использовать автодорогу «Костручей — Анненский Мост», либо «Волоков Мост-Анненский Мост», - сообщает сайт районной администрации.

Движение по мосту будет восстановлено сразу после того, как мост отремонтируют.

Тэги: мосты, половодье
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