В Вытегорском районе закрыли мост через реку Ковжа: его затопило

В Вытегорском районе половодьем подмыло основание моста через реку Ковжа на дороге «Анненский Мост – Александровское». Дорожное полотно получило повреждения, поэтому ГИБДД с 29 мая закрыла по нему движение.

- Водителям при выборе маршрута рекомендуется использовать автодорогу «Костручей — Анненский Мост», либо «Волоков Мост-Анненский Мост», - сообщает сайт районной администрации.

Движение по мосту будет восстановлено сразу после того, как мост отремонтируют.