В Череповце будут судить предпринимателя, по вине которого от удара током погиб 13-летний подросток

30.05.2017 [Происшествия]

В Череповце будут судить предпринимателя, по вине которого от удара током на производственной базе погиб 13-летний подросток, сообщает региональное управление следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла в мае 2016 года: двое подростков проникли на территорию производственной базы в районе улицы Боршодской. Спускаясь с металлической платформы, 13-летний мальчик коснулся находящихся под напряжением направляющих, по которым перемещался мостовой кран. Получив сильнейший удар током, мальчик скончался на месте происшествия.

В ходе следствия выяснилось, что площадку, на которой произошла трагедия, арендовал индивидуальный предприниматель. На ней располагался неисправный мостовой кран, выведенный собственником базы из эксплуатации. Несмотря на предупреждения владельца крана, бизнесмен, нарушая правила техники безопасности, продолжал эксплуатировать установку.

В выходной день 22 мая прошлого года кран после завершения работы по вине предпринимателя оказался не отключенным от электросети. Мальчик, проникший на территорию базы, прикоснулся к направляющим мостового крана, которые находились под напряжением.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», оно передано в суд.

Тэги: гибель ребенка, ток
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