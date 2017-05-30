В Вашкинском районе полиция поймала браконьеров, ловивших рыбу сетями

В Вашкинском районе полицейские задержали браконьеров, ловивших сетями рыбу во время нереста. Нарушителей правил рыбной ловли обнаружили в акватории реки Водоба во время очередного рейда.

31-летний, 33-летний и 53-летний жители Вашкинского района использовали запрещенное орудие лова - сети.

- Полицейские у браконьеров изъяли моторную лодку, сети и более двух сотен единиц выловленной рыбы: лещ, судак, налим, окунь, чехонь, язь, плотва и густера, - сообщает пресс-служба УМВД.

По оценкам экспертов, ущерб, нанесенный природе браконьерами, составил более 57 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Кроме того, на нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил рыболовства».