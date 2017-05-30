В Верховажском районе «Шкода» опрокинулась в кювет: четыре человека пострадали

30.05.2017 [Происшествия]

В Верховажском районе «Шкода» съехала в кювет и опрокинулась.  Водитель и три пассажира иномарки получили травмы.

ДТП произошло сегодня в половину шестого утра на 645 километре автодороги Москва – Архангельск. 34-летний водитель «Шкоды» допустил съезд машины в кювет, после чего она опрокинулась.

В результате ДТП водитель, его 30-летняя и четырехлетняя пассажирки с подозрением на сотрясение головного мозга направлены в медучреждение. Шестилетний мальчик, также находившийся в автомашине, с предварительным диагнозом ушиб головного мозга и открытая черепно-мозговая травма госпитализирован.

По одной из версий, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото управления МВД
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