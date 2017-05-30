Всего 2,5 % жителей Вологды не пользуются общественным транспортом

Более 80% вологжан регулярно пользуются общественным транспортом, при этом всего 2,5 % жителей областной столицы совсем не пользуются городскими автобусами и троллейбусами. О результатах опроса жителей города, который проводился зимой 2017 года, рассказал мэр города Андрей Травников. В опросе участвовали 1711 респондентов.

Опрос показал, что более 80% вологжан регулярно пользуются общественным транспортом, а 43% ездят на автобусах и троллейбусах ежедневно. Очень редко (1-2 раза в месяц и реже) общественным транспортом пользуются менее 16%. 2,5% респондентов сказали, что совсем не пользуются общественным транспортом.

Жителей также попросили назвать основные проблемы, которые, по их мнению, наблюдаются в Вологде с общественными транспортом.

На первом месте – долгое ожидание транспорта, эту проблему обозначил 71% опрошенных. Отсутствие рейсов в позднее вечернее время - 43%. Техническое состояние транспорта назвали 55%. Некомфортные условия в салоне, в частности, грязные автобусы и троллейбусы, обозначили 28% респондентов. 15% опрошенных отметили низкую культуру водителей и кондукторов.

В то же время, напомним, в администрации сказали, что все больше вологжан пересаживаются на личный транспорт.