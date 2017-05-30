В Устюжне на мать, которая спрятала тело младенца в ящике для газовых баллонов, завели уголовное дело

В Устюжне по результатам доследственной проверки по факту смерти новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело в отношении его матери.

24 апреля в следственный отдел из органов социальной защиты населения поступила информация о 27-летней жительнице Устюжны, которая до этого была беременной, однако ребенка у нее так и не появилось.

Следователям женщина первоначально сообщила, что несколько дней назад прервала беременность в Череповце. Позже устюжанка призналась, что в ночь с 21 на 22 апреля она находилась в квартире по месту своего жительства, где у нее начались схватки и родилась девочка, которая сразу скончалась. Испугавшись, женщина, по ее словам, спрятала тело ребенка в ящике с газовыми баллонами за домом.

Результаты судебно-медицинских исследований свидетельствуют о том, что девочка родилась доношенной и жизнеспособной. Женщина в медицинское учреждение о родах не сообщила, приняла решение рожать самостоятельно без оказания квалифицированной медицинской помощи, а по окончанию родов без оснований решила, что ее ребенок скончался. Она завернула новорожденную в ткань и полимерные пакеты, что привело к смерти ребенка в результате механической асфиксии от нехватки кислорода .

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.