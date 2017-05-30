В Вологде из-за неправомерного расходования денег дольщиков задержан руководитель ООО «Стройиндустрия»

30.05.2017 [Общество]

В истории строительной компании "Стройиндустрия" стало на одно уголовное дело больше.

По результатам проверки прокуратуры Вологодской области руководитель ООО «Стройиндустрия» Вячеслав Гудков не подтвердил правомерность расходования средств участников долевого строительства в размере более 99 млн рублей. Речь идет о доме 72 на улице Гагарина в Вологде, строительные работы на котором последние месяцы не ведутся.

В отношении Вячеслава Гудкова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства).

Как сообщили в УМВД России по Вологодской области, 15 мая Вячеслав Гудков был задержан и Вологодским городским судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводится предварительное расследование.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Стройиндустрия», им задолжали более 49 млн рублей.

Тэги: дольщики, Стройиндустрия
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